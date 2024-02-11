Индийский актёр Шридхар задохнулся и умер во время съёмок
Индийский актёр Шридхар. Фото © India Herald
Индийский актёр Шридхар, известный по роли в боевике "Анджате" (Anjathe), внезапно начал задыхаться на съёмочной площадке, после чего скончался. Об этом сообщило India Herald.
Последние несколько дней актёра сильно мучил кашель. Шридхар был занят работой над своей дебютной картиной в качестве режиссёра. В сюжете он исполнял важную роль второго плана.
Шридхару было 63 года. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.
Ранее в Британии скончался актёр Майкл Джейстон, известный по роли Валеярда из "Доктора Кто". В 1971 году Джейстон сыграл роль русского императора Николая II в фильме "Николай и Александра".