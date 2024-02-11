Индийский актёр Шридхар задохнулся и умер во время съёмок

Индийский актёр Шридхар, известный по роли в боевике "Анджате" (Anjathe), внезапно начал задыхаться на съёмочной площадке, после чего скончался. Об этом сообщило India Herald.

Последние несколько дней актёра сильно мучил кашель. Шридхар был занят работой над своей дебютной картиной в качестве режиссёра. В сюжете он исполнял важную роль второго плана.

Шридхару было 63 года. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.