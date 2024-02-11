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В МВФ назвали мировую экономику "на удивление устойчивой" и предрекли снижение инфляции

Глава МВФ Георгиева: Мировая экономика устойчива к геополитическим потрясениям

11 февраля, 17:10
В МВФ дали прогнозы для мировой экономики. Обложка © Shutterstock

В МВФ дали прогнозы для мировой экономики. Обложка © Shutterstock

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к последствиям геополитической нестабильности и локальным конфликтам. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Хотя неопределённость всё ещё высока, мы можем быть немного более уверенными в экономических перспективах, потому что мировая экономика оказалась на удивление устойчивой. В 2023 году темпы роста превысили ожидания, а в 2024 году прогнозируется снижение глобальной базовой инфляции", — уточнила она.

Глава МВФ с осторожностью дала прогнозы на ближайшие годы. По её словам, мировая экономика в среднесрочной перспективе покажет весьма скромный рост — примерно 3% в год. Подстегнуть развитие поможет скачок в области искусственного интеллекта, но, добавила Георгиева, в этом направлении много подводных камней. Так, 40% работников в мире могут оказаться на улице из-за внедрения роботов, а страны, где IT-сфера почти не развивается, отстанут ещё больше от мировых показателей, предупредила она.

Песков предрёк крах мировой экономики при изъятии российских активов
Песков предрёк крах мировой экономики при изъятии российских активов

Между тем ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что, несмотря на наибольшее число санкций в мировой практике в отношении российской стороны, Россия за минувший год стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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