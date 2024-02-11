В МВФ назвали мировую экономику "на удивление устойчивой" и предрекли снижение инфляции Глава МВФ Георгиева: Мировая экономика устойчива к геополитическим потрясениям 11 февраля, 17:10 В МВФ дали прогнозы для мировой экономики. Обложка © Shutterstock

Мировая экономика продемонстрировала устойчивость к последствиям геополитической нестабильности и локальным конфликтам. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Хотя неопределённость всё ещё высока, мы можем быть немного более уверенными в экономических перспективах, потому что мировая экономика оказалась на удивление устойчивой. В 2023 году темпы роста превысили ожидания, а в 2024 году прогнозируется снижение глобальной базовой инфляции", — уточнила она.

Глава МВФ с осторожностью дала прогнозы на ближайшие годы. По её словам, мировая экономика в среднесрочной перспективе покажет весьма скромный рост — примерно 3% в год. Подстегнуть развитие поможет скачок в области искусственного интеллекта, но, добавила Георгиева, в этом направлении много подводных камней. Так, 40% работников в мире могут оказаться на улице из-за внедрения роботов, а страны, где IT-сфера почти не развивается, отстанут ещё больше от мировых показателей, предупредила она.

Между тем ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что, несмотря на наибольшее число санкций в мировой практике в отношении российской стороны, Россия за минувший год стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности.

Авторы Татьяна Миссуми