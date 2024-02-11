Лукьяненко вспомнил пророческие знаки 10-летней давности о планах Запада против России Лукьяненко: Запад настраивал общество против России ещё до присоединения Крыма 11 февраля, 19:25 Писатель Сергей Лукьяненко. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Запад готовился к противостоянию с Москвой на протяжении десяти лет, приучая собственное население к мысли о "плохой" России, заявил писатель Сергей Лукьяненко в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Я достаточно часто бывал в Европе, смотрел CNN, Би-би-си и прочие каналы. Там не было ни одной хорошей новости про Россию, там не было ни одной хорошей фразы ни о каких достижениях: ни спортивных, ни производственных, ни культурных. Шёл сплошной негатив. Шли оскорбления в адрес российской власти, в адрес России вообще", — поделился он.

Лукьяненко отметил, что кампания по демонизации нашей страны началась на Западе ещё до возвращения Крыма. На очередные бредовые страшилки про Россию писатель, по его признанию, как-то воскликнул, что "такая пропаганда бывает только перед войной". При этом он не сомневается, что западные политики и СМИ годами формировали нужное им общественное мнение, чтобы приучить весь мир к мысли о том, что нашу страну нужно наказать. Украине в этой игре была отведена лишь роль инструмента, с помощью которого можно попытаться сломить Москву, заключил писатель.

Также Сергей Лукьяненко предположил, что после специальной военной операции останется "маленькая уютная Украина", которая станет вассалом одной из стран Европы. Скорее всего, это будет Польша.

Авторы Татьяна Миссуми