Лукьяненко вспомнил пророческие знаки 10-летней давности о планах Запада против России

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Лукьяненко: Запад настраивал общество против России ещё до присоединения Крыма

11 февраля, 19:25
Писатель Сергей Лукьяненко. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Писатель Сергей Лукьяненко. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Запад готовился к противостоянию с Москвой на протяжении десяти лет, приучая собственное население к мысли о "плохой" России, заявил писатель Сергей Лукьяненко в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Я достаточно часто бывал в Европе, смотрел CNN, Би-би-си и прочие каналы. Там не было ни одной хорошей новости про Россию, там не было ни одной хорошей фразы ни о каких достижениях: ни спортивных, ни производственных, ни культурных. Шёл сплошной негатив. Шли оскорбления в адрес российской власти, в адрес России вообще", — поделился он.

Лукьяненко отметил, что кампания по демонизации нашей страны началась на Западе ещё до возвращения Крыма. На очередные бредовые страшилки про Россию писатель, по его признанию, как-то воскликнул, что "такая пропаганда бывает только перед войной". При этом он не сомневается, что западные политики и СМИ годами формировали нужное им общественное мнение, чтобы приучить весь мир к мысли о том, что нашу страну нужно наказать. Украине в этой игре была отведена лишь роль инструмента, с помощью которого можно попытаться сломить Москву, заключил писатель.

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Также Сергей Лукьяненко предположил, что после специальной военной операции останется "маленькая уютная Украина", которая станет вассалом одной из стран Европы. Скорее всего, это будет Польша.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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