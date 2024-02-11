Нетаньяху ответил на просьбы о прекращении операции в Рафахе

"Люди, которые говорят: "Вы не можете сделать это. Вы не можете войти в Рафах ни при каких условиях", фактически говорят: "Не одерживайте победы. Проиграйте". Если мы проиграем, то проиграют все", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.