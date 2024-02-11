Нетаньяху ответил на просьбы о прекращении операции в Рафахе
Нетаньяху назвал призывом к поражению запрет Израилю на операцию в Рафахе
Просьбы не расширять военную операцию в секторе Газа на город Рафах ставят под угрозу успехи еврейского государства в противостоянии радикальному движению ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Люди, которые говорят: "Вы не можете сделать это. Вы не можете войти в Рафах ни при каких условиях", фактически говорят: "Не одерживайте победы. Проиграйте". Если мы проиграем, то проиграют все", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Нетаньяху отметил, что израильская армия провела операцию по очистке и уничтожению значительной части террористической инфраструктуры в секторе Газа. Он также подчеркнул, что на север от Рафаха остаётся место, куда могут направиться мирные жители этого города.
Ранее премьер-министр анонсировал проведение военной операции в Рафахе. Он добавил, что за четыре месяца военные Израиля ликвидировали либо ранили около 20 тысяч сторонников ХАМАС. Нетаньяху поручил военному кабмину завершить боевые действия до 10 марта.
ТАСС / EPA / RONEN ZVULUN / POOL