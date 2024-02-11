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"Страшный сон клаустрофоба": Экстремалы показали леденящее душу видео "подземного" сплава

Тургруппа проплыла по незамерзающей реке в пещере Сказ под Челябинском

11 февраля, 18:46
Челябинские туристы показали всю красоту пещеры Сказ с не замерзающей зимой рекой. Обложка © T.me / SHOT

Челябинские туристы показали всю красоту пещеры Сказ с не замерзающей зимой рекой. Обложка © T.me / SHOT

Челябинские экстремалы показали удивительную подземную реку в пещере Сказ. Она не замерзает даже зимой, и её можно преодолеть на байдарках. Кадрами из недр земли делится SHOT.

Челябинские экстремалы проплыли по подземной реке в пещере в Челябинской области. Видео © T.me / SHOT

Пещера находится в Нязепетровском районе Челябинской области. Здесь даже в зимнее время температура не опускается ниже +7 °C, поэтому по реке вполне можно сплавляться. Однако делать это без профессионального проводника и подготовки не следует. Горный рельеф создаёт сложности: местами глыбы нависают так низко, что можно оказаться в западне.

  • Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
    Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
  • Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
    Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
  • Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
    Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
  • Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
    Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
  • Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT
    Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT

Пещера Сказ в Челябинской области. Фото © T.me / SHOT

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Любители острых ощущений могут только зимой испытать себя в этой пещере, так как весной река разливается и затапливает каменистые ниши. Спелеологи называют место Шемахинская-1, а в научной литературе можно встретить такое название, как Насиб-Таш. На этот раз экстремалы из Челябинска провели в пещере около трёх часов и устроили необычную фотосессию с переодеваниями и мистической подсветкой.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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