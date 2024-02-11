Москвич со спины напал на товарища и чуть не зарубил его топором

Мужчина чуть не зарубил знакомого топором на юго-западе Москвы, сообщили в столичной прокуратуре. 9 февраля в квартире на Литовском бульваре друзья поссорились и один из них решил расправиться со своим обидчиком.

По данным следствия, нападавший подкрался со спины и начал ударять оппонента по голове. "Жертве" удалось отбиться и выбежать на улицу. Уже там ему помогли проходящие мимо люди. Пострадавшего в итоге госпитализировали, а на его агрессивного друга завели уголовное дело.

"Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления. С задержанным проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — говорится в сообщении ведомства.