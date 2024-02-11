Трое детей погибли после столкновения авто с товарным поездом на Ставрополье

Легковушка столкнулась с товарным поездом в Ставропольском крае, в результате чего погибли трое детей. Об этом сообщила пресс-служба местной Госавтоинспекции.

11 февраля около 13 часов на восьмом километре автотрассы Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла мужчина за рулём "хёндая" не обратил внимание на запрещающий сигнал семафора и звуковое предупреждение, выехав на железнодорожные пути. Там его автомобиль столкнулся с движущимся товарным поездом.

Водитель "хёндая" выехал на железнодорожные пути. Фото © T.me / Госавтоинспекция Ставрополья

"В результате от полученных травм на месте скончались два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля, мальчики восьми и 11 лет. Ещё один ребёнок скончался по пути в больницу", — говорится в сообщении.

35-летний водитель и его 31-летняя жена были госпитализированы. Женщина в коме, она находится в реанимации. Известно, что семья направлялась в гости из Ставрополья в Туркменский округ.