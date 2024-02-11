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11 февраля, 19:44

Трое детей погибли после столкновения авто с товарным поездом на Ставрополье

Последствия аварии на Ставрополье. Обложка © T.me / Госавтоинспекция Ставрополья

Последствия аварии на Ставрополье. Обложка © T.me / Госавтоинспекция Ставрополья

Легковушка столкнулась с товарным поездом в Ставропольском крае, в результате чего погибли трое детей. Об этом сообщила пресс-служба местной Госавтоинспекции.

11 февраля около 13 часов на восьмом километре автотрассы Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла мужчина за рулём "хёндая" не обратил внимание на запрещающий сигнал семафора и звуковое предупреждение, выехав на железнодорожные пути. Там его автомобиль столкнулся с движущимся товарным поездом.

Водитель "хёндая" выехал на железнодорожные пути. Фото © T.me / Госавтоинспекция Ставрополья

Водитель "хёндая" выехал на железнодорожные пути. Фото © T.me / Госавтоинспекция Ставрополья

"В результате от полученных травм на месте скончались два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля, мальчики восьми и 11 лет. Ещё один ребёнок скончался по пути в больницу", — говорится в сообщении.

35-летний водитель и его 31-летняя жена были госпитализированы. Женщина в коме, она находится в реанимации. Известно, что семья направлялась в гости из Ставрополья в Туркменский округ.

Под Архангельском в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека
Под Архангельском в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека

Ранее в Брянской области два человека погибли в аварии с участием автобуса и легковушки. 22-летний водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. За рулём был 60-летний мужчина, которому чудом удалось выжить.

Владимир Озеров
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