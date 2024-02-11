Бывший президент Молдавии посетовал на оказываемую поддержку США вместо России

Экс-президент Молдавии, председатель Социалистической партии Игорь Додон заявил, что действующее руководство республики решило встать на сторону США в противостоянии России.

"Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в "теплицах" Госдепа и Сороса. Закончится их мандат — и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее", — сказал он в эфире телеканала Сinema 1.

Додон назвал происходящее большой трагедией для страны, потому что ущемляются её государственные потребности. По его словам, если человек у власти не связывает своё будущее с этой землёй, то он никогда не будет исходить из национального интереса.