Бывший президент Молдавии посетовал на оказываемую поддержку США вместо России
Додон: Руководство Молдавии выбрало сторону США в противостоянии с Россией
Экс-президент Молдавии, председатель Социалистической партии Игорь Додон заявил, что действующее руководство республики решило встать на сторону США в противостоянии России.
"Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в "теплицах" Госдепа и Сороса. Закончится их мандат — и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее", — сказал он в эфире телеканала Сinema 1.
Додон назвал происходящее большой трагедией для страны, потому что ущемляются её государственные потребности. По его словам, если человек у власти не связывает своё будущее с этой землёй, то он никогда не будет исходить из национального интереса.
А ранее Life.ru сообщал, что посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в Министерство иностранных дел РФ, чтобы заявить решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинёва. Говоря о недружественных действиях республики, МИД подразумевает факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, а также агрессивные заявления антироссийского характера.
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