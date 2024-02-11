Пловец Чжаньлэ установил мировой рекорд в заплыве на 100 метров вольным стилем

Пловец из Китая Пань Чжаньлэ отметился на чемпионате мира в Катаре громкой победой, установив новый мировой рекорд в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем.

Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 46,80 секунды. Предыдущий рекорд был установлен румынским спортсменом Давидом Поповичем (46,86 секунды) 13 августа 2022 года.