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11 февраля, 19:03

Пловец Чжаньлэ установил мировой рекорд в заплыве на 100 метров вольным стилем

Пловец из Китая Пань Чжаньлэ отметился на чемпионате мира в Катаре громкой победой, установив новый мировой рекорд в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем.

Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 46,80 секунды. Предыдущий рекорд был установлен румынским спортсменом Давидом Поповичем (46,86 секунды) 13 августа 2022 года.

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Ранее российский пловец Климент Колесников тоже установил мировой рекорд в заплыве на дистанции 50 метров на спине. Он проплыл её за 23,55 секунды, превзойдя предыдущее достижение американского спортсмена Хантера Армстронга (23,71). Рекорд российского пловца был ратифицирован Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics).

Обложка ©

ТАСС / VCG / Visual China Group

Владимир Озеров
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