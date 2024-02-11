Финны определились с новым президентом
Стубб одерживает победу во втором туре президентских выборов в Финляндии
Александр Стубб. Обложка © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits
Во втором туре президентских выборов в Финляндии победу одерживает кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб. Об этом сообщил Минюст страны.
По итогам обработки 98% бюллетеней Стубб получил 51,7%, его соперник — бывший глава МИД Пекка Хаависто — 48,3%. Он уже признал поражение и поздравил Стубба с победой.
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего лидера Саули Ниинистё истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.
Ранее кандидаты в президенты Финляндии поспорили, стоит ли отвечать на звонок российского лидера Владимира Путина, если бы тот решил поздравить их с избранием. Ярый критик Москвы Стубб тогда признался, что не ответил бы.