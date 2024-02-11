Финны определились с новым президентом

Во втором туре президентских выборов в Финляндии победу одерживает кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб. Об этом сообщил Минюст страны.

По итогам обработки 98% бюллетеней Стубб получил 51,7%, его соперник — бывший глава МИД Пекка Хаависто — 48,3%. Он уже признал поражение и поздравил Стубба с победой.

Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего лидера Саули Ниинистё истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.