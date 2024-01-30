Кандидаты в президенты Финляндии поспорили, стоит ли отвечать на звонок Путина
Экс-премьер-министр Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД, депутат Пекка Хаависто. Обложка © ТАСС / AP / Lehtikuva / Markku Ulander
Прошедшие во второй тур президентских выборов в Финляндии кандидаты Александр Стубб и Пекка Хаависто разошлись во мнениях, станут ли отвечать на звонок российского лидера Владимира Путина, если бы тот решил поздравить их с избранием.
Стубб в эфире программы A-studio на телеканале Yle признался, что не ответил бы. А вот Хаависто заявил, что взял бы трубку, ведь речь идёт о звонке лидера. При этом он исключил какие-либо политические дискуссии без согласования с союзниками из ЕС.
Второй тур выборов президента Финляндии состоится 11 февраля.
Кандидат от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб ранее уже говорил, что не намерен развивать политические отношения с Россией в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что, однако, не желает ухудшения дипломатических связей с Москвой.