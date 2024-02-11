Овечкин отличился шайбой в пятом матче подряд
Овечкин забросил 835-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 59 шайб
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Ванкувер Кэнакс" (2:2, идёт второй период).
Этот гол стал для россиянина 13-м в сезоне и 835-м — в карьере. Он сократил отставание в списке лучших снайперов в истории лиги от Уэйна Гретцки до 59 голов (894).
Минувшей ночью "Вашингтон" смог в гостях победить лидера таблицы "Бостон Брюинз". Причём хозяева не забросили столичным ни одной шайбы.
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