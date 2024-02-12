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11 февраля, 21:34

На 85-м году жизни умер заслуженный артист России Юрий Ларин

Юрий Ларин. Обложка © VK / ТУБИСТЫ ВКонтакте

Юрий Ларин. Обложка © VK / ТУБИСТЫ ВКонтакте

Тубист и солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Ларин скончался в возрасте 84 лет. О смерти народного артиста России сообщили его коллеги.

Ларина не стало ещё 10 февраля. Причины кончины преподавателя класса тубы Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского не называются.

"Выражаем самые глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия родным и близким", говорится в заявлении.

На 76-м году жизни умер один из основателей РУБОП
На 76-м году жизни умер один из основателей РУБОП

А недавно в Москве не стало основателя группы "Машина времени" Юрия Борзова. Тело музыканта без следов насильственной смерти нашли в его квартире.

Илья Пушкарев
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