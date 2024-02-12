На 85-м году жизни умер заслуженный артист России Юрий Ларин
Юрий Ларин. Обложка © VK / ТУБИСТЫ ВКонтакте
Тубист и солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Ларин скончался в возрасте 84 лет. О смерти народного артиста России сообщили его коллеги.
Ларина не стало ещё 10 февраля. Причины кончины преподавателя класса тубы Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского не называются.
"Выражаем самые глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия родным и близким", — говорится в заявлении.
А недавно в Москве не стало основателя группы "Машина времени" Юрия Борзова. Тело музыканта без следов насильственной смерти нашли в его квартире.