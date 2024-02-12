На 85-м году жизни умер заслуженный артист России Юрий Ларин

Тубист и солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии Юрий Ларин скончался в возрасте 84 лет. О смерти народного артиста России сообщили его коллеги.

Ларина не стало ещё 10 февраля. Причины кончины преподавателя класса тубы Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского не называются.

"Выражаем самые глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия родным и близким", — говорится в заявлении.