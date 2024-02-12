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11 февраля, 22:56

Молния убила футболиста в Индонезии во время матча

Товарищеский матч с участием индонезийского футбольного клуба "Персикас Субанг" в Бандунге завершился трагедией. В одного спортсмена команды ударила молния, лишив игрока жизни. Подробностями поделился портал Voi.id.

Инцидент произошёл ещё 10 февраля. На опубликованных кадрах видно, что высоковольтный разряд природного происхождения яркой вспышкой бьёт точно в 30-летнего футболиста. От удара спортсмен рухнул на поле. Его экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице.

Момент попадания молнии в футболиста. Видео © X / GOAL Indonesia

Январская молния дважды ударила в самолёт во время посадки в Томске
Январская молния дважды ударила в самолёт во время посадки в Томске

Похожий случай произошёл в бразильском Санту-Антониу-да-Платина двумя месяцами ранее. Там молния насмерть поразила 21-летнего футболиста-любителя.

Обложка ©

X / GOAL Indonesia

Илья Пушкарев
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