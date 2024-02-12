Молния убила футболиста в Индонезии во время матча

Товарищеский матч с участием индонезийского футбольного клуба "Персикас Субанг" в Бандунге завершился трагедией. В одного спортсмена команды ударила молния, лишив игрока жизни. Подробностями поделился портал Voi.id.

Инцидент произошёл ещё 10 февраля. На опубликованных кадрах видно, что высоковольтный разряд природного происхождения яркой вспышкой бьёт точно в 30-летнего футболиста. От удара спортсмен рухнул на поле. Его экстренно госпитализировали, но он скончался в больнице.