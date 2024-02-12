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11 февраля, 23:16

Женщина погибла в перевернувшемся после столкновения автобусе на трассе "Дон"

Последствия ДТП на трассе М4 "Дон". Обложка © t.me / МЧС России

Последствия ДТП на трассе М4 "Дон". Обложка © t.me / МЧС России

Смертельное ДТП произошло в ночь на понедельник на 840-м километре федеральной трассы М4 "Дон". Участниками аварии стали рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате трагедии одна из пассажирок скончалась на месте.

От сильного столкновения автобус вылетел в кювет и оказался на крыше. Для деблокирования зажатой женщины на место происшествия прибыли спасатели.

"К сожалению, она погибла. Ещё четверо пострадали, они переданы врачам", сообщила пресс-служба МЧС России.

Последствия ДТП на трассе М4 "Дон". Видео © t.me / МЧС России

В массовом ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области пострадало 14 человек
В массовом ДТП с двумя автобусами в Кемеровской области пострадало 14 человек

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью и под Краснодаром. Там водитель легковушки протаранил скорую помощь и скончался вместе с пассажиром.

Илья Пушкарев
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