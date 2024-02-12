Женщина погибла в перевернувшемся после столкновения автобусе на трассе "Дон"

Смертельное ДТП произошло в ночь на понедельник на 840-м километре федеральной трассы М4 "Дон". Участниками аварии стали рейсовый автобус и легковой автомобиль. В результате трагедии одна из пассажирок скончалась на месте.

От сильного столкновения автобус вылетел в кювет и оказался на крыше. Для деблокирования зажатой женщины на место происшествия прибыли спасатели.

"К сожалению, она погибла. Ещё четверо пострадали, они переданы врачам", — сообщила пресс-служба МЧС России.

Последствия ДТП на трассе М4 "Дон". Видео © t.me / МЧС России