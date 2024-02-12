Выступающий перед журналистами Кирби станет помощником Байдена

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби вскоре продвинется по карьерной лестнице. Отставного контр-адмирала повысят до помощника президента страны, сообщили в Reuters.

Инсайдер агентства подчеркнул, что Кирби продолжит выступать перед прессой с брифингами, но теперь ему позволят нанять штат сотрудников. Представителю Белого дома придётся отвечать за координацию коммуникаций во многих ведомствах разом.

"Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности — и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента", — отметил источник.