Выступающий перед журналистами Кирби станет помощником Байдена
Reuters: Белый дом повысит Джона Кирби до помощника президента США
Джон Кирби. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби вскоре продвинется по карьерной лестнице. Отставного контр-адмирала повысят до помощника президента страны, сообщили в Reuters.
Инсайдер агентства подчеркнул, что Кирби продолжит выступать перед прессой с брифингами, но теперь ему позволят нанять штат сотрудников. Представителю Белого дома придётся отвечать за координацию коммуникаций во многих ведомствах разом.
"Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности — и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента", — отметил источник.
А тем временем американцы продолжают хейтить Кирби в Сети. Поводом для критики послужил его призыв не доверять интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.