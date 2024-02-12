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12 февраля, 01:33

Выступающий перед журналистами Кирби станет помощником Байдена

Reuters: Белый дом повысит Джона Кирби до помощника президента США

Джон Кирби. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Джон Кирби. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби вскоре продвинется по карьерной лестнице. Отставного контр-адмирала повысят до помощника президента страны, сообщили в Reuters.

Инсайдер агентства подчеркнул, что Кирби продолжит выступать перед прессой с брифингами, но теперь ему позволят нанять штат сотрудников. Представителю Белого дома придётся отвечать за координацию коммуникаций во многих ведомствах разом.

"Кирби получит новую должность: советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности — и он будет повышен с заместителя помощника до помощника президента", — отметил источник.

Кирби обиделся в прямом эфире из-за вопроса журналиста о рейтинге Байдена
Кирби обиделся в прямом эфире из-за вопроса журналиста о рейтинге Байдена

А тем временем американцы продолжают хейтить Кирби в Сети. Поводом для критики послужил его призыв не доверять интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Илья Пушкарев
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