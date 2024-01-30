Кирби обиделся в прямом эфире из-за вопроса журналиста о рейтинге Байдена
Кирби вступил в спор на повышенных тонах с журналистом на брифинге в Белом доме
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби вступил в резкую дискуссию с журналистом издания Al Jazeera Кимберли Халкетт во время брифинга. Фрагмент мероприятия опубликовал телеканал Fox News.
Джон Кирби вступил в перепалку с журналистом Al Jazeera во время брифинга в Белом доме. Видео © X / halalflow
Страсти на брифинге накалились, когда речь зашла о действиях США на Ближнем Востоке. Халкетт стала задавать Кирби вопросы насчёт правомерности решений президента Штатов Джо Байдена, которого обвиняют в атаке по йеменским хуситам без одобрения этих мер Конгрессом. Кирби напомнил, что конституция Соединённых Штатов дарует главе государства такое право, но администрация обязательно будет информировать американских законодателей о своих действиях.
Градус беседы повысился, когда журналист указала на то, что народ Америки не в восторге от действий Байдена, а обстановка на Ближнем Востоке обостряется всё сильнее. Она также поинтересовалась, берёт ли президент США во внимание собственный политический рейтинг, когда принимает решения относительно шагов в ближневосточном регионе. В этот момент Кирби перебил собеседницу, заявив, что Байден не изучает соцопросы и не держит в голове политический календарь, когда принимает меры для "защиты" американских военнослужащих, и предполагать обратное — оскорбительно. После этого полемику на повышенных тонах прекратила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее Лайф сообщал о том, что 28 января была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Президент США Джо Байден заявил, что в нападении виноваты проиранские группировки. В результате атаки были ранены десятки американских военных, трое бойцов получили смертельные травмы. Позже стало известно о том, что корабль Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller был атакован хуситами ракетой в Аденском заливе.
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