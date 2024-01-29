Политолог предрёк конец спокойной жизни для США в Ближневосточном котле

Спокойная жизнь для США на Ближнем Востоке закончилась. Так политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков в беседе с Лайфом прокомментировал атаку дрона на американскую базу в Иордании. Он также рассказал, чем это нападение отличается от предыдущих.

"Ближневосточный котёл, который вновь полыхнул в октябре 2023 года, уже запустил целую цепочку событий, последствия которых пока даже трудно прогнозировать. Ясно одно — спокойная жизнь для США на Ближнем Востоке закончилась окончательно, и если ранее различные удары БПЛА по американским базам от разных группировок (прежде всего проиранских) носили скорее символический характер, то налёт в ночь с 26 на 27 января привёл к гибели американских военнослужащих", — отметил Кисляков.

Политолог подчеркнул, что просто "проглотить" эту ситуацию в Белом доме не могут — отсутствие ответа может добавить дополнительной нестабильности позициям как самого Джо Байдена, так и демократам в целом, чего в преддверии президентских выборов они точно хотели бы избежать.