Политолог предрёк конец спокойной жизни для США в Ближневосточном котле
Политолог Кисляков: США не готовы к полномасштабным действиям на Ближнем Востоке
Спокойная жизнь для США на Ближнем Востоке закончилась. Так политолог, член экспертного клуба "Дигория" Евгений Кисляков в беседе с Лайфом прокомментировал атаку дрона на американскую базу в Иордании. Он также рассказал, чем это нападение отличается от предыдущих.
"Ближневосточный котёл, который вновь полыхнул в октябре 2023 года, уже запустил целую цепочку событий, последствия которых пока даже трудно прогнозировать. Ясно одно — спокойная жизнь для США на Ближнем Востоке закончилась окончательно, и если ранее различные удары БПЛА по американским базам от разных группировок (прежде всего проиранских) носили скорее символический характер, то налёт в ночь с 26 на 27 января привёл к гибели американских военнослужащих", — отметил Кисляков.
Политолог подчеркнул, что просто "проглотить" эту ситуацию в Белом доме не могут — отсутствие ответа может добавить дополнительной нестабильности позициям как самого Джо Байдена, так и демократам в целом, чего в преддверии президентских выборов они точно хотели бы избежать.
"Горячие головы" и "ястребы" в США уже призывают к атаке на Иран, однако я думаю, что США сейчас не готовы к полномасштабным действиям. По мнению ряда аналитиков, скорее всего, американцами может быть нанесён ограниченный удар по соседней с американской базой сирийской провинции Эс-Сувайда, в которой действуют проиранские силы и куда также наносят удары иорданские ВВС. Это позволит "сохранить лицо", с одной стороны, и, с другой стороны, избежать втягивания в конфликт с Ираном", — считает политолог.
Напомним, дрон атаковал американскую базу на северо-востоке Иордании, в результате погибли трое военных. Президент США Джо Байден заявил, что в нападении виноваты проиранские группировки. Позже СМИ сообщили, что ответственность за нападение на базу взяло шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака". Кроме того, издание Bloomberg считает, что США могут совершить ответную атаку на Иран.
Getty Images / John Moore