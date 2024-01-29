США прорабатывают тайную операцию против Ирана из-за атаки на базу в Иордании

"Одна из возможностей — это тайные действия, при которых США нанесут удар по Ирану, не заявляя об этом, но тем не менее посылая чёткий сигнал", — говорится в сообщении.

По информации издания, американская сторона может нанести удар по иранским чиновникам, как ранее это делала администрация бывшего президента США Дональда Трампа, когда по его приказу была совершена атака на генерала Касема Сулеймани в Багдаде в 2020 году. Решение же действующего президента Джо Байдена, которое он примет в отношении Ирана, может повлечь за собой прямую конфронтацию с руководством Тегерана, однако "станет одним из самых важных за всё время его президентства".