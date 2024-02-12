Пьяная женщина на иномарке вылетела на встречку и убила трёх человек на Сахалине

Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек на Сахалине, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иномарки столкнулись в 09:30 (02:30 мск) в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха. Предварительно, за рулём Toyota Mark II была 38-летняя пьяная женщина, которая не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и случилось лобовое столкновение с Toyota Chaser.

Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Фото © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области

Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Видео © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области

Скончались два пассажира Mark II, а также пассажирка Chaser. Водитель и семилетняя девочка из второй машины госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.