Пьяная женщина на иномарке вылетела на встречку и убила трёх человек на Сахалине
Три человека погибли при лобовом столкновении иномарок на Сахалине
Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области
Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек на Сахалине, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Иномарки столкнулись в 09:30 (02:30 мск) в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха. Предварительно, за рулём Toyota Mark II была 38-летняя пьяная женщина, которая не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и случилось лобовое столкновение с Toyota Chaser.
Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Фото © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области
Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Видео © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области
Скончались два пассажира Mark II, а также пассажирка Chaser. Водитель и семилетняя девочка из второй машины госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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