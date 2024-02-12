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12 февраля, 02:41

Пьяная женщина на иномарке вылетела на встречку и убила трёх человек на Сахалине

Три человека погибли при лобовом столкновении иномарок на Сахалине

Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области

Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Обложка © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области

Три человека погибли в результате столкновения двух легковушек на Сахалине, ещё двое пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иномарки столкнулись в 09:30 (02:30 мск) в Томаринском районе на 514-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск – Оха. Предварительно, за рулём Toyota Mark II была 38-летняя пьяная женщина, которая не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где и случилось лобовое столкновение с Toyota Chaser.

Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Фото © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области

Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Фото © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области

Последствия столкновения иномарок на Сахалине. Видео © t.me / Госавтоинспекция Сахалинской области

Скончались два пассажира Mark II, а также пассажирка Chaser. Водитель и семилетняя девочка из второй машины госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Женщина погибла в перевернувшемся после столкновения автобусе на трассе "Дон"
Женщина погибла в перевернувшемся после столкновения автобусе на трассе "Дон"

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате столкновения авто с товарным поездом на Ставрополье погибли трое детей. 35-летний водитель и его 31-летняя жена были госпитализированы. Женщина в коме, она находится в реанимации.

Артур Лапсаков
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