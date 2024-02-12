Не лечат, а калечат: Названы лекарства – убийцы почек, которые есть в каждой аптечке

Частый или бесконтрольный приём лекарственных препаратов может подорвать здоровье почек, предупредила врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. По словам собеседницы "Газеты.ru" , в зоне риска старики, диабетики и люди с болезнями сердечно-сосудистой системы.

"Даже кратковременный приём НПВС или других потенциально нефротоксичных препаратов без контроля врача может привести к осложнениям у людей с сопутствующими заболеваниями. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением при артериальной гипертензии, сахарном диабете и других хронических состояниях", — предостерегла Чижикова.