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12 февраля, 03:23

Не лечат, а калечат: Названы лекарства – убийцы почек, которые есть в каждой аптечке

Врач Чижикова: Антибиотики и противовирусные лекарства поражают почки

Частый или бесконтрольный приём лекарственных препаратов может подорвать здоровье почек, предупредила врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. По словам собеседницы "Газеты.ru", в зоне риска старики, диабетики и люди с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Наибольший урон парному органу мочевыделительной системы наносят нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), блокаторы ангиотензиновых рецепторов, некоторые антибиотики и даже противовирусные, перечислила специалист. Последние способны спровоцировать острый интерстициальный нефрит.

"Даже кратковременный приём НПВС или других потенциально нефротоксичных препаратов без контроля врача может привести к осложнениям у людей с сопутствующими заболеваниями. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением при артериальной гипертензии, сахарном диабете и других хронических состояниях", — предостерегла Чижикова.

Россиян предупредили о появлении камней в почках из-за воды и мяса
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Ранее Life.ru перечислил основные признаки болезни почек. При неполадках с парным органом мочевыделительной системы повышается температура и возникают боли выше талии.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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