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12 февраля, 04:11

Marvel опубликовала первый тизер "Дэдпула-3" с Хью Джекманом в роли Росомахи

Американская киностудия Marvel показала первый тизер третьей части "Дэдпула", заинтриговав фанатов серии необычным сюжетным поворотом. В картине появится Росомаха, роль которого исполнит Хью Джекман. Также в фильме эпизодически снимутся актёры из прежних двух частей.

Marvel опубликовала первый тизер "Дэдпула-3".

Изначально тизер намекает на то, что между Уэйдом Уилсоном и Логаном будет вражда. Об этом говорит финальный кадр с нападением Росомахи на Дэдпула. Подлила масла в огонь и сама Marvel, опубликовав постер, который свидетельствует о дружбе супергероев и, вероятно, её разрыве.

Marvel опубликовала постер к "Дэдпулу-3". Обложка © X / Marvel Entertainment

Marvel опубликовала постер к "Дэдпулу-3". Обложка © X / Marvel Entertainment

Вышел трейлер ужастика с Микки-Маусом в роли убийцы
Вышел трейлер ужастика с Микки-Маусом в роли убийцы

А ранее в России вышел трейлер адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Премьера картины намечена на 12 февраля.

Обложка ©

Кадр видео YouTube / Marvel Entertainment

Илья Пушкарев
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