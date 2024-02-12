Marvel опубликовала первый тизер "Дэдпула-3" с Хью Джекманом в роли Росомахи

Американская киностудия Marvel показала первый тизер третьей части "Дэдпула", заинтриговав фанатов серии необычным сюжетным поворотом. В картине появится Росомаха, роль которого исполнит Хью Джекман. Также в фильме эпизодически снимутся актёры из прежних двух частей.

Изначально тизер намекает на то, что между Уэйдом Уилсоном и Логаном будет вражда. Об этом говорит финальный кадр с нападением Росомахи на Дэдпула. Подлила масла в огонь и сама Marvel, опубликовав постер, который свидетельствует о дружбе супергероев и, вероятно, её разрыве.