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2 февраля, 18:00

Вышел трейлер российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь"

Вышел первый трейлер российской адаптации знаменитого турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Режиссёром проекта, премьера которого состоится 12 февраля, выступил Всеволод Аравин.

Трейлер российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь". Видео © YouTube / Okko

Напомним, в адаптации сериала "Постучись в мою дверь" роль Серкана Болата исполнит актёр Никита Волков, известный по телефильму "Трудные подростки". Его героя будут звать Сергей. Кстати, Волков признавался, что не смотрел оригинальный вариант. Роль Эды — она же Саша — сыграет Лиана Гриба. Актриса снималась в "Триггере", "Монастыре" и "Дороге к счастью". Также в сериале появятся Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Влад Соколовский, Марина Кравец и другие звёзды.

Оригинальная версия сериала "Постучись в мою дверь" рассказывает о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. В телефильме, который вышел в 2020 году, всего два сезона. Его показывают в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду обошёл по популярности даже "Игру престолов", собрав 8,5 миллиона упоминаний в Сети.

Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации "Постучись в мою дверь"
Игорь Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации "Постучись в мою дверь"
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Кадр из видео YouTube / Okko

Наталья Исакова
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