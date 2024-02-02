Вышел трейлер российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь"
Вышел первый трейлер российской адаптации знаменитого турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Режиссёром проекта, премьера которого состоится 12 февраля, выступил Всеволод Аравин.
Трейлер российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь". Видео © YouTube / Okko
Напомним, в адаптации сериала "Постучись в мою дверь" роль Серкана Болата исполнит актёр Никита Волков, известный по телефильму "Трудные подростки". Его героя будут звать Сергей. Кстати, Волков признавался, что не смотрел оригинальный вариант. Роль Эды — она же Саша — сыграет Лиана Гриба. Актриса снималась в "Триггере", "Монастыре" и "Дороге к счастью". Также в сериале появятся Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, Влад Соколовский, Марина Кравец и другие звёзды.
Оригинальная версия сериала "Постучись в мою дверь" рассказывает о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. В телефильме, который вышел в 2020 году, всего два сезона. Его показывают в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду обошёл по популярности даже "Игру престолов", собрав 8,5 миллиона упоминаний в Сети.
Кадр из видео YouTube / Okko