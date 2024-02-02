Вышел трейлер российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь"

Оригинальная версия сериала "Постучись в мою дверь" рассказывает о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару. В телефильме, который вышел в 2020 году, всего два сезона. Его показывают в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду обошёл по популярности даже "Игру престолов", собрав 8,5 миллиона упоминаний в Сети.