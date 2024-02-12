Армия обороны Израиля сообщила об освобождении двух заложников в Рафахе

В ходе операции в городе Рафахе в секторе Газа израильские военные обнаружили двух похищенных заложников. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

"В ходе совместной операции ЦАХАЛ, Израильского управления по безопасности (ISA) и израильской полиции в Рафахе ночью были освобождены два израильских заложника, Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет)", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

ХАМАС похитила их из кибуца Нир-Ицхак неподалёку от границы 7 октября. Заложники находятся в хорошем состоянии, их перевели под медицинское наблюдение.