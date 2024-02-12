Регион

Уведомления отключены

12 февраля, 03:42

Армия обороны Израиля сообщила об освобождении двух заложников в Рафахе

В ходе операции в городе Рафахе в секторе Газа израильские военные обнаружили двух похищенных заложников. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

"В ходе совместной операции ЦАХАЛ, Израильского управления по безопасности (ISA) и израильской полиции в Рафахе ночью были освобождены два израильских заложника, Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет)", — сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

ХАМАС похитила их из кибуца Нир-Ицхак неподалёку от границы 7 октября. Заложники находятся в хорошем состоянии, их перевели под медицинское наблюдение.

Израильская армия ударила по городу Рафаху, число жертв перевалило за сотню
Израильская армия ударила по городу Рафаху, число жертв перевалило за сотню

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на просьбы о прекращении операции в Рафахе. Политик подчеркнул, что на севере от города остаётся место, куда могут направиться мирные жители.

Обложка ©

Israel Defense Forces

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров