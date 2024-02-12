Крупные западные фармацевтические компании в течение нескольких лет испытывали ревматологические лекарственные средства на содержащихся в психиатрическом отделении больницы в Мариуполе людях, а украинские чиновники обеспечивали им такую возможность. Об пишет РИА "Новости" со ссылкой на документы, которые были обнаружены восстанавливающими город строителями в подвале городской больницы № 7.

Найденные материалы составлялись в период с 2008 по 2016 год в психиатрическом отделении медучреждения. При первичном изучении выяснилось, что на пациентах испытывали действие препаратов, у которых отсутствовали названия, были только номера. Они содержались в белых конвертах, с маркировкой GLPG0634-CL-203. Приоритетная задача исследований заключалась в том, чтобы установить эффективность испытываемого средства для тех пациентов, которые достигли иммунного ответа на него согласно критериям Американской коллегии ревматологов.

В документах есть упоминания компаний Pfizer, AstraZeneca, Celltrion, Novatris International AG, IQVIA (раньше она называлась Quintiles and IMS Health Inc), Sanofi, Galapagos NV, Janssen Pharmceuticals (переименована в Johnson & Johnson Innovative Medicine), Abbott Laboratories, Covance (переименована в Labcorp Drug Development), Merck KGaA, Centocor Biopharmaceutical, а также медицинское подразделение Samsung. Преимущественно это компании из США и Европы, но среди них есть и южнокорейские организации.

Также в подвалах больницы обнаружились коробки со множеством готовых конвертов, принадлежащих логистическим компаниям, и контейнеров для хранения биоматериалов. На них были указаны адреса получателей в швейцарский, британских и американских лабораториях. А ещё нашлись письма с благодарностями украинским медицинским специалистам от бельгийской компании Catalent Pharma Solutions и британской Fisher Clinical Services UK Limited.