Шефа Пентагона перевели в палату интенсивной терапии
Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © X / @SecDef
Глава Министерства обороны США (Пентагон) Ллойд Остин находится в отделении интенсивной терапии центра имени Уолтера Рида, у него проблемы с мочевым пузырём, врачи не готовы делать прогнозы о том, когда его можно будет выписать. Это следует из заявления специалистов медцентра, опубликованного на сайте Пентагона.
"Вечером после нескольких проверок и обследований министр был переведён в отделение интенсивной терапии <…> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга <...> На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина", — сказано в публикации.
Ранее стало известно о том, что вечером 11 февраля Остин в очередной раз был доставлен в больницу. В Пентагоне заявили, что недомогание не помешает ему заниматься служебными обязанностями, но в крайнем случае их готова взять на себя его заместительница.