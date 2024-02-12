Шефа Пентагона перевели в палату интенсивной терапии

Глава Министерства обороны США (Пентагон) Ллойд Остин находится в отделении интенсивной терапии центра имени Уолтера Рида, у него проблемы с мочевым пузырём, врачи не готовы делать прогнозы о том, когда его можно будет выписать. Это следует из заявления специалистов медцентра, опубликованного на сайте Пентагона.

"Вечером после нескольких проверок и обследований министр был переведён в отделение интенсивной терапии <…> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга <...> На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина", — сказано в публикации.