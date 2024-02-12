Регион

Уведомления отключены

12 февраля, 06:06

Шефа Пентагона перевели в палату интенсивной терапии

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © X / @SecDef

Глава Пентагона Ллойд Остин. Обложка © X / @SecDef

Глава Министерства обороны США (Пентагон) Ллойд Остин находится в отделении интенсивной терапии центра имени Уолтера Рида, у него проблемы с мочевым пузырём, врачи не готовы делать прогнозы о том, когда его можно будет выписать. Это следует из заявления специалистов медцентра, опубликованного на сайте Пентагона.

"Вечером после нескольких проверок и обследований министр был переведён в отделение интенсивной терапии <…> для поддерживающего лечения и тщательного мониторинга <...> На данный момент неизвестно, сколько продлится госпитализация министра Остина", сказано в публикации.

"Это было ошибкой": Шеф Пентагона извинился за то, что молчал о раке простаты
"Это было ошибкой": Шеф Пентагона извинился за то, что молчал о раке простаты

Ранее стало известно о том, что вечером 11 февраля Остин в очередной раз был доставлен в больницу. В Пентагоне заявили, что недомогание не помешает ему заниматься служебными обязанностями, но в крайнем случае их готова взять на себя его заместительница.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров