Анкара и Москва обсуждают переход на российский аналог SWIFT

В Турции занимаются изучением российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в банковском секторе республики, пожелавший сохранить анонимность.

"Пока мы изучаем её. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведёт финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения", — объяснил инсайдер.

Эксперты обеих сторон намерены провести тщательный анализ работы СПФС с тем, чтобы избежать дальнейших эксцессов, заметил аноним. По его словам, банковские органы Турции и России уже над этим трудятся.