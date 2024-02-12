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12 февраля, 06:17

Анкара и Москва обсуждают переход на российский аналог SWIFT

Турция анализирует российский аналог SWIFT во избежание рисков после подключения

В Турции занимаются изучением российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в банковском секторе республики, пожелавший сохранить анонимность.

"Пока мы изучаем её. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведёт финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения", объяснил инсайдер.

Эксперты обеих сторон намерены провести тщательный анализ работы СПФС с тем, чтобы избежать дальнейших эксцессов, заметил аноним. По его словам, банковские органы Турции и России уже над этим трудятся.

"Появились риски": Набиуллина объяснила, почему всё больше стран ищут замену SWIFT
"Появились риски": Набиуллина объяснила, почему всё больше стран ищут замену SWIFT

Ранее Набиуллина сообщала о том, что двадцать стран подключились к системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая была разработана в качества аналога SWIFT. По её словам, система передачи финансовых сообщений включает 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран.

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Андрей Бражников
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