Анкара и Москва обсуждают переход на российский аналог SWIFT
Турция анализирует российский аналог SWIFT во избежание рисков после подключения
В Турции занимаются изучением российской системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в банковском секторе республики, пожелавший сохранить анонимность.
"Пока мы изучаем её. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведёт финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения", — объяснил инсайдер.
Эксперты обеих сторон намерены провести тщательный анализ работы СПФС с тем, чтобы избежать дальнейших эксцессов, заметил аноним. По его словам, банковские органы Турции и России уже над этим трудятся.
Ранее Набиуллина сообщала о том, что двадцать стран подключились к системе передачи финансовых сообщений Банка России, которая была разработана в качества аналога SWIFT. По её словам, система передачи финансовых сообщений включает 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран.
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