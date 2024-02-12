Западные страны заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поэтому им выгодны запрет Владимира Зеленского на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта. Об этом сообщил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью aif.ru, приуроченном к годовщине подписания Минских соглашений.

Он напомнил, что сейчас слышно всё больше голосов в пользу дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Россия же не меняла позиции и, как и раньше, не возражает против переговоров. Однако это невозможно. Одна из причин — указ Зеленского, запрещающий диалог с Москвой. Нургалиев заметил, что такая ситуация выгодна для западных стран.