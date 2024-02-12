Совбез России раскрыл заинтересованность Запада в разрушении Украины
Первый замсекретаря СБ РФ Нургалиев: Запад заинтересован в разрушении Украины
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Западные страны заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поэтому им выгодны запрет Владимира Зеленского на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта. Об этом сообщил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев в интервью aif.ru, приуроченном к годовщине подписания Минских соглашений.
Он напомнил, что сейчас слышно всё больше голосов в пользу дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Россия же не меняла позиции и, как и раньше, не возражает против переговоров. Однако это невозможно. Одна из причин — указ Зеленского, запрещающий диалог с Москвой. Нургалиев заметил, что такая ситуация выгодна для западных стран.
"Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны", — объяснил первый заместитель секретаря СБ.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна регулярно подвергается атакам за свою приверженность к переговорам по Украине. Он убеждён, что многие европейские страны также хотят завершения этого конфликта.