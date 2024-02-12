Трап столкнулся с самолётом "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, начата проверка
В Шереметьево самолёт "Аэрофлота" столкнулся с трапом. Обложка © t.me / Авиаторщина
Самолёт авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся с трапом в столичном аэропорту Шереметьево. По данному факту организована проверка, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, всё произошло накануне вечером. Предварительно, при буксировке воздушного судна, прибывшего из Баку, самоходный пассажирский трап задел левое полукрыло самолёта. Как уточнили в прокуратуре, в результате инцидента задержек отправления авиарейсов допущено было.
В настоящее время производится оценка технического состояния судна. Проводится проверка в сфере безопасности воздушного движения.
А ранее Life.ru рассказывал, как в американском аэропорту столкнулись два пассажирских самолёта. В городе Бостоне, штат Массачусетс, Airbus A321neo ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору воздушное судно Airbus A321. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.