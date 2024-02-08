В американском аэропорту столкнулись два пассажирских самолёта
FAA: В Бостоне столкнулись два пассажирских самолёта, пострадавших нет
Один из повреждённых в Бостоне самолётов. Обложка © Х / Breaking Aviation News & Videos
В аэропорту города Бостона, расположенном в штате Массачусетс, столкнулись два пассажирских самолёта. Как передаёт Управление гражданской авиации США (FAA) на своём интернет-портале, в результате случившегося никто не пострадал.
По данным экстренных служб, самолёт Airbus A321neo, рейс JetBlue 777, ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору воздушное судно Airbus A321, рейс JetBlue 551. Сообщается, что всё это случилось около 06:40 (14:40 мск. — Прим. Лайфа) по местному времени 8 февраля.
Предполагается, что самолёты пока будут выведены из эксплуатации. В момент столкновения оба воздушных судна находились на площадке для противообледенительной обработки бостонского аэропорта, а это зона ответственности авиакомпании.
Ранее Life.ru писал, что 5 февраля самолёт рейса FV6165 авиакомпании "Россия" успешно сел в Саранске, однако при рулёжке на полосе лайнер въехал в гору снега. Впоследствии стало известно, что воздушное судно врезалось в сугроб после приземления из-за того, что у него заклинила передняя стойка шасси.