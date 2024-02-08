В американском аэропорту столкнулись два пассажирских самолёта

В аэропорту города Бостона, расположенном в штате Массачусетс, столкнулись два пассажирских самолёта. Как передаёт Управление гражданской авиации США (FAA) на своём интернет-портале, в результате случившегося никто не пострадал.

По данным экстренных служб, самолёт Airbus A321neo, рейс JetBlue 777, ударил законцовкой левого крыла по горизонтальному стабилизатору воздушное судно Airbus A321, рейс JetBlue 551. Сообщается, что всё это случилось около 06:40 (14:40 мск. — Прим. Лайфа) по местному времени 8 февраля.