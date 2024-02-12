В Кремле надеются, что новый лидер Финляндии будет соблюдать баланс с Россией

Кремль надеется, что избранный президент Финляндии Александр Стубб будет соблюдать баланс в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что нынешняя власть Хельсинки недружественно настроена по отношению к Москве.

"Мы всё равно сохраняем надежду, что новый глава государства [Финляндии], имея возможность получать всю полноту информации, всё-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений", — пояснил представитель Кремля журналистам.

По словам Пескова, Финляндия и её нынешнее руководство занимают недоброжелательную позицию по отношению к России. Он напомнил, что страна полностью присоединилась к антироссийским санкциям, а также обратил внимание, что заявления президента страны носят "весьма недружественный характер".