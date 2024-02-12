Подполье сообщило об ударах по военному и судостроительному заводам в Николаеве

Российская армия нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам в Николаеве в ночь на воскресенье, 11 февраля. Местные жители насчитали десять "прилётов" в три волны. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска", — цитирует Лебедева РИА "Новости".

Вторая волна, по его словам, пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу "Зоря-Машпроект", который производит газотурбинное оборудование, в том числе для военных кораблей. Лебедев добавил, что городские больницы заполнены, а в морг помещают только тела высокопоставленных военных, в то время как простых "вэсэушников складывают на улице в чёрных мешках штабелями".