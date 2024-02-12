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12 февраля, 09:29
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Подполье сообщило об ударах по военному и судостроительному заводам в Николаеве

Российская армия нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам в Николаеве в ночь на воскресенье, 11 февраля. Местные жители насчитали десять "прилётов" в три волны. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска", — цитирует Лебедева РИА "Новости".

Вторая волна, по его словам, пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу "Зоря-Машпроект", который производит газотурбинное оборудование, в том числе для военных кораблей. Лебедев добавил, что городские больницы заполнены, а в морг помещают только тела высокопоставленных военных, в то время как простых "вэсэушников складывают на улице в чёрных мешках штабелями".

В Николаеве сообщают о крупных колоннах ВСУ и интенсивной подготовке новых подразделений
В Николаеве сообщают о крупных колоннах ВСУ и интенсивной подготовке новых подразделений

Напомним, что утром 11 февраля представитель оперативного командования "Юг" ВСУ сообщила о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в Николаеве и области.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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