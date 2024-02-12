Песков не стал комментировать вопрос об обысках ФСБ в Росавиации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в следственные органы вопрос об обысках в Росавиации. По его словам, Кремль не имеет права комментировать данную тему.

"Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия", — указал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ нагрянули в офисы Росавиации в Москве и Санкт-Петербурге после появления информации о незаконном вывозе за границу 59 бортов. Некоторые из летательных аппаратов позже были задействованы в спецоперации против ВС РФ.