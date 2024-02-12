ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза в недружественные страны 59 бортов

Сотрудники ФСБ нагрянули в офисы Росавиации в Москве и Санкт-Петербурге после появления информации о незаконном вывозе за границу 59 бортов. Некоторые из летательных аппаратов позже были задействованы в спецоперации против ВС РФ. Об этом стало известно газете "Известия".