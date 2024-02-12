ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза в недружественные страны 59 бортов
Сотрудники ФСБ нагрянули в офисы Росавиации в Москве и Санкт-Петербурге после появления информации о незаконном вывозе за границу 59 бортов. Некоторые из летательных аппаратов позже были задействованы в спецоперации против ВС РФ. Об этом стало известно газете "Известия".
По данным источника издания, в руки недружественных стран попали вертолёты Ми-8 и самолёты Ил-76, которые перемещались с выключенными маяками. Изъятые 7 февраля документы позволили подтвердить незаконность действий некоторых работников Росавиации.
По факту произошедшего возбуждено сразу два уголовных дела. В поле особого зрения ФСБ оказались недавно уволенные сотрудники Пётр Козырёв и Кристина Бывалина.
А ранее ФСБ предотвратила теракт на территории Крыма, который пыталась осуществить Служба безопасности Украины. Агенты Киева планировали подорвать кортеж одного из местных политиков на мине.
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