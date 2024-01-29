Выжившие пилоты упавшего в Афганистане самолёта сдали в Росавиацию поддельные документы
SHOT: Пилоты упавшего в Афганистане Falcon 10 летали по поддельным документам
Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв (слева направо). Обложка © SHOT
Пилоты упавшего в Афганистане бизнесджета Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв не имели права летать на самолёте Falcon 10. Как стало известно SHOT, лётчики получили разрешение от Росавиации, предоставив поддельные документы.
Сертификаты Белякова и Грачёва об обучении полётам на Falcon 10 в США оказались фальшивыми. В ходе расследования выяснилось, что среди учеников центра они не числились и специально подделали документы, чтобы выполнять рейсы на бизнесджете Falcon 10. Выданные им свидетельства аннулировали 26 января.
Помимо этого, командир экипажа Дмитрий Беляков не предоставил данные о своём уровне английского языка. Он обучался летать на двухместном одномоторном Tecnam P2002 Sierra, после летал на P2006 Sierra. Всего за его спиной 2367 часов полётов. Второй пилот Аркадий Грачёв налетал 870 часов, обучался летать на разных самолётах, в том числе проходил подготовку для полётов на Airbus A320 и Boeing 737 в учебном центре S7 Airlines.
У экспертов возникли вопросы и к состоянию разбившегося Falcon 10. Согласно их выводам, на 45-летнем самолёте не было выполнено более 15 обязательных работ по техобслуживанию, борт не проходил обязательное полугодовое обслуживание и почти на два года было просрочено выполнение директивы лётной годности европейских властей, которая предписывает выполнить инспекцию трубопроводов второй гидросистемы на предмет наличия повреждений из-за вибраций.
Напомним, бизнесджет рухнул в провинции Бадахшан в Афганистане 21 января. На борту находилось шесть человек, выжили четверо. Погибла семейная пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Одному из выживших удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и сообщить о крушении. Предварительно установлено, что самолёт упал из-за отказавших во время полёта двигателей. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Выжившие доставлены в Москву.