Выжившие пилоты упавшего в Афганистане самолёта сдали в Росавиацию поддельные документы

Пилоты упавшего в Афганистане бизнесджета Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв не имели права летать на самолёте Falcon 10. Как стало известно SHOT, лётчики получили разрешение от Росавиации, предоставив поддельные документы.

Сертификаты Белякова и Грачёва об обучении полётам на Falcon 10 в США оказались фальшивыми. В ходе расследования выяснилось, что среди учеников центра они не числились и специально подделали документы, чтобы выполнять рейсы на бизнесджете Falcon 10. Выданные им свидетельства аннулировали 26 января.

Помимо этого, командир экипажа Дмитрий Беляков не предоставил данные о своём уровне английского языка. Он обучался летать на двухместном одномоторном Tecnam P2002 Sierra, после летал на P2006 Sierra. Всего за его спиной 2367 часов полётов. Второй пилот Аркадий Грачёв налетал 870 часов, обучался летать на разных самолётах, в том числе проходил подготовку для полётов на Airbus A320 и Boeing 737 в учебном центре S7 Airlines.