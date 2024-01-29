Пилотов рухнувшего в Афганистане самолёта лишили права на полёты
"Известия": Пилотов рухнувшего в Афганистане Falcon 10 лишили права на полёты
Дмитрия Белякова и Аркадия Грачёва, которые управляли разбившимся в горах Афганистана самолётом, лишили права на выполнение полётов. Как выяснилось, они подделали документы о прохождении подготовки для управления Falcon 10 в США. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минтрансе.
"Членов экипажа рухнувшего в горах Афганистана бизнесджета лишили права выполнять полёты. Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачёва за то, что они представили в агентство недостоверные сведения..." — сообщает издание.
Пилоты подделали документы о прохождении в США в мае подготовки для полётов на Falcon 10 и предоставили их в Росавиацию, получив свидетельства частных пилотов с соответствующей квалификационной отметкой. Однако, как оказалось после проверки, программа обучения на этот бизнесджет в американском центре не была одобрена Росавиацией.
Вызвало вопросы и техническое состояние бизнесджета. Оказалось, он не проходил обязательное техническое обслуживание (ТО), получив сертификат лётной годности незаконно. На Falcon 10 дважды не выполнялась полугодовая форма техобслуживания, также на 20 месяцев была просрочена директива лётной годности европейских авиавластей. Более того, самолёт никто не мог легально обслуживать в России с ноября 2023 года. Последнее техобслуживание этот джет прошёл 31 января 2023 года по форме ежегодного ТО.
Напомним, в конце прошлой недели бизнесджет рухнул в провинции Бадахшан в Афганистане. На борту находилось шесть человек, однако выжить удалось только четырём из них. Погибла семейная пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Одному из выживших удалось самостоятельно добраться до ближайшего населённого пункта и сообщить о крушении. Предварительно установлено, что самолёт упал из-за отказавших во время полёта двигателей. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Выжившие доставлены в Москву.
Wikipedia / M01 MAROT