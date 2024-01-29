Пилотов рухнувшего в Афганистане самолёта лишили права на полёты

Дмитрия Белякова и Аркадия Грачёва, которые управляли разбившимся в горах Афганистана самолётом, лишили права на выполнение полётов. Как выяснилось, они подделали документы о прохождении подготовки для управления Falcon 10 в США. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на источники в Минтрансе.

"Членов экипажа рухнувшего в горах Афганистана бизнесджета лишили права выполнять полёты. Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачёва за то, что они представили в агентство недостоверные сведения..." — сообщает издание.

Пилоты подделали документы о прохождении в США в мае подготовки для полётов на Falcon 10 и предоставили их в Росавиацию, получив свидетельства частных пилотов с соответствующей квалификационной отметкой. Однако, как оказалось после проверки, программа обучения на этот бизнесджет в американском центре не была одобрена Росавиацией.