Песков напомнил, что работает пресс-секретарём Путина, а не Трампа
Песков отказался комментировать заявление Трампа про НАТО и Россию
Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление бывшего главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа о помощи НАТО в противодействии России.
"Я по-прежнему являюсь пресс-секретарём [президента России Владимира] Путина, но не Трампа", — отметил пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.
Напомним, в субботу Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, будучи президентом США, некий глава "большой страны" НАТО поинтересовался, обеспечит ли Вашингтон защиту альянса, если Россия их "атакует". Бывший глава Белого дома тогда заявил, что делать этого не собирается, потому что страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Он также добавил, что будет одобрять все действия России. Между тем слова экс-лидера Штатов привели Белый дом в настоящий "ужас".
Life.ru / Павел Баранов