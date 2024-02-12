Песков напомнил, что работает пресс-секретарём Путина, а не Трампа

Напомним, в субботу Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, будучи президентом США, некий глава "большой страны" НАТО поинтересовался, обеспечит ли Вашингтон защиту альянса, если Россия их "атакует". Бывший глава Белого дома тогда заявил, что делать этого не собирается, потому что страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону. Он также добавил, что будет одобрять все действия России. Между тем слова экс-лидера Штатов привели Белый дом в настоящий "ужас".