Счета ресторана Сергея Жукова в Симферополе оказались заблокированы

Ресторан с названием "Папа жарит мясо" открыт в Симферополе в 2019 году. Создатели собирались создать целую сеть заведений, где обещали гостям готовить лучшую шаурму на юге России. Однако наполеоновские планы спутал разбушевавшийся коронавирус — точку пришлось ликвидировать. Зато ООО "Папа жарит мясо" никто не закрыл, а долги по счёту продолжали накапливаться. В итоге налоговая служба обратила внимание на ситуацию и наложила арест на счета заведения.

Ранее Life.ru писал о том, что Жуков подал в суд на бар в Иркутске под названием "Руки вверх" и выиграл дело. В 2022 году артист решил, что оммаж ему не нравится, и послал туда своих представителей, которые нашли у бара 5 табличек с отсылками к названию группы. Каждая обошлась заведению в 200 тысяч рублей. Название суд также постановил сменить.