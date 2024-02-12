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12 февраля, 10:23

Счета ресторана Сергея Жукова в Симферополе оказались заблокированы

Mash: ФНС заблокировала счета ресторана Сергея Жукова "Папа жарит мясо" в Крыму

Певец Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певец Сергей Жуков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Счета ресторана известного музыканта Сергея Жукова в Симферополе оказались заблокированы налоговой службой. Заведение накопило долг в размере 35 тысяч рублей за неоплаченные штрафы, аренду, водоснабжение и электроэнергию, пишет Mash.

Ресторан с названием "Папа жарит мясо" открыт в Симферополе в 2019 году. Создатели собирались создать целую сеть заведений, где обещали гостям готовить лучшую шаурму на юге России. Однако наполеоновские планы спутал разбушевавшийся коронавирус — точку пришлось ликвидировать. Зато ООО "Папа жарит мясо" никто не закрыл, а долги по счёту продолжали накапливаться. В итоге налоговая служба обратила внимание на ситуацию и наложила арест на счета заведения.

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Ранее Life.ru писал о том, что Жуков подал в суд на бар в Иркутске под названием "Руки вверх" и выиграл дело. В 2022 году артист решил, что оммаж ему не нравится, и послал туда своих представителей, которые нашли у бара 5 табличек с отсылками к названию группы. Каждая обошлась заведению в 200 тысяч рублей. Название суд также постановил сменить.

Юрий Лысенко
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