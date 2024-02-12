В Казани бизнесвумен потеряла почти полмиллиона в финансовой пирамиде
Владелицу ателье из Казани обманули на ₽430 тысяч под предлогом покупки франшизы
Владелица небольшого ателье в Казани потеряла 430 тысяч рублей в финансовой пирамиде. Её надули в компании "РС-Групп", которая занимается франшизами, пишет Mash.
Ляйсан Сафина рассказала, как её кинули на 430 тысяч. Видео © t.me / Mash Iptash
По словам Ляйсан, её кинул некий Рамис Гирфанов, который работает в "РС-Групп". Он предлагает бизнесменам купить франшизу, чтобы те приводили новых клиентов и получали процент. Однако на деле оказалось, что "предприниматель" вешает кредиты и пропадает с радаров.
На такую уловку попалась и Ляйсан. Она хотела увеличить прибыльность бизнеса, поэтому обратилась к Гирфанову по наводке знакомой. Рамис предложил владелице ателье франшизу за 250 тысяч рублей, но повесил кредит — 430 000. Об этом бизнесвумен узнала после того, как вышла из офиса. Женщина сразу написала в банк, чтобы кредит признали недействительным.
Оказалось, что Гирфанов ранее светился в другом криминальном деле Казани. На своём "порше" он сбил молодого человека, а потом пытался откупиться от его семьи. Против мошенника возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
А ранее Life.ru рассказывал, как мошенники обманули дрессировщика морских котиков из цирка на проспекте Вернадского в Москве Василия Тимченко. Его знакомый предложил циркачу вложиться в крипту, а позже пропал. Артист отдал злоумышленникам 4,5 миллиона рублей.
t.me / Mash Iptash