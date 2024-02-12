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12 февраля, 10:31

Говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части в Башкирии

Талисман башкирской пожарной части попугай Жорик. Фото © t.me / Госкомитет РБ по ЧС

Талисман башкирской пожарной части попугай Жорик. Фото © t.me / Госкомитет РБ по ЧС

Пожарная часть села Абзаково в Башкортостане обзавелась своим талисманом. Им стал говорящий попугай по имени Жорик. Об этом рассказывает пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям в своём телеграм-канале.

"В нашей пожарной части в селе Абзаково живёт уникальный вид, говорящий попугай Жако. Как говорится, на страже порядка. Он стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, ведь он способен подражать человеческой речи и другим звукам", — похвастались в комитете.

"Коллеги" пернатого рассказали, что смышлёная птица уже после первого вызова бригады на происшествие сумела выучить звуки сирены и теперь поддерживает боевой дух пожарных своим голосом.

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Однако не все попугаи обладают таким воспитанием, как Жорик из пожарной части. Сотрудники британского зоопарка не первый месяц мучаются из-за стаи пернатых матерщинников. Чтобы попугаи не научили своих сородичей английскому мату, сотрудники решили изолировать хулиганов.

Владимир Озеров
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