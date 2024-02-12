Говорящий попугай Жорик стал талисманом пожарной части в Башкирии

Пожарная часть села Абзаково в Башкортостане обзавелась своим талисманом. Им стал говорящий попугай по имени Жорик. Об этом рассказывает пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям в своём телеграм-канале.

"В нашей пожарной части в селе Абзаково живёт уникальный вид, говорящий попугай Жако. Как говорится, на страже порядка. Он стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, ведь он способен подражать человеческой речи и другим звукам", — похвастались в комитете.

"Коллеги" пернатого рассказали, что смышлёная птица уже после первого вызова бригады на происшествие сумела выучить звуки сирены и теперь поддерживает боевой дух пожарных своим голосом.