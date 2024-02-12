В Европе нашли клуб, где главы ЦБ и банкиры тайно рулят мировой экономикой уже 70 лет Financial Times: В Европе десятилетиями существует секретный клуб банкиров 12 февраля, 10:27 В Европе действует секретный клуб банкиров. Обложка © Shutterstock

В Европе действует тайный клуб банкиров, созданный десятилетия назад, там организуются встречи с главами государств и председателями центробанков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

"Это не похоже на Давос, где любой может купить себе вход. Это действительно эксклюзив", — сказал один из членов клуба.

Все мероприятия проходят в строжайшей секретности и стоит за этим Institut International d'Etudes Bancaires, о котором из открытых источников почти ничего не известно. Создано объединение в 1950 году в Париже главами финансовых организаций Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique и Amsterdamsche Bank.

Встречи клуба проводятся дважды в год в дорогих отелях в разных уголках мира. Участники решают вопросы глобальной политики, экономики и согласовывают свои действия. Объединение не имеет сайта, а отчёты и протоколы никогда не придаются огласке. Последний раз встреча проходила в октябре 2023 года в отеле Dolder Grand в Цюрихе. На повестке были вопросы, связанные с крахом старейшего швейцарского банка Credit Suisse.

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Авторы Татьяна Миссуми