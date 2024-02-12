Опоздавший пассажир железной стойкой разнёс стекло офиса "Победы" в Шереметьево Опоздавший пассажир разбил стекло представительства "Победы" в Шереметьево 12 февраля, 10:39 В аэропорту Шереметьво пассажир разнёс стекло представительства "Победы". Обложка © t.me / SHOT

В столичном аэропорту Шереметьево пассажир опоздал на рейс, после чего в ярости разбил стекло представительства авиакомпании "Победа". SHOT публикует кадры с места ЧП.

В аэропорту Шереметьво пассажир разнёс стекло представительства "Победы". Видео © t.me / SHOT

Мужчина должен был улететь в Пермь в 23:55, но приехал в аэропорт спустя час после окончания регистрации. Получив отказ в посадке на борт, он выместил свою злость на сотрудницах "Победы". Сначала пассажир кричал, ругался, а затем схватил металлическую стойку ограждения и разбил стекло в представительстве перевозчика.

Осколки посыпались на стол и компьютеры работников авиакомпании. К счастью, никто их них не получил травмы. Полиция задержала нарушителя. Ему грозит административная ответственность по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества".

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся с трапом в столичном аэропорту Шереметьево. По данному факту организована проверка. Предварительно, при буксировке воздушного судна, прибывшего из Баку, самоходный пассажирский трап задел левое полукрыло самолёта.

Авторы Татьяна Миссуми