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Опоздавший пассажир железной стойкой разнёс стекло офиса "Победы" в Шереметьево

Опоздавший пассажир разбил стекло представительства "Победы" в Шереметьево

12 февраля, 10:39
В аэропорту Шереметьво пассажир разнёс стекло представительства "Победы". Обложка © t.me / SHOT

В аэропорту Шереметьво пассажир разнёс стекло представительства "Победы". Обложка © t.me / SHOT

В столичном аэропорту Шереметьево пассажир опоздал на рейс, после чего в ярости разбил стекло представительства авиакомпании "Победа". SHOT публикует кадры с места ЧП.

В аэропорту Шереметьво пассажир разнёс стекло представительства "Победы". Видео © t.me / SHOT

Мужчина должен был улететь в Пермь в 23:55, но приехал в аэропорт спустя час после окончания регистрации. Получив отказ в посадке на борт, он выместил свою злость на сотрудницах "Победы". Сначала пассажир кричал, ругался, а затем схватил металлическую стойку ограждения и разбил стекло в представительстве перевозчика.

Осколки посыпались на стол и компьютеры работников авиакомпании. К счастью, никто их них не получил травмы. Полиция задержала нарушителя. Ему грозит административная ответственность по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества".

"Победу" наказали за высадку из самолёта пассажиров с билетами на "места-невидимки"
"Победу" наказали за высадку из самолёта пассажиров с билетами на "места-невидимки"

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся с трапом в столичном аэропорту Шереметьево. По данному факту организована проверка. Предварительно, при буксировке воздушного судна, прибывшего из Баку, самоходный пассажирский трап задел левое полукрыло самолёта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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