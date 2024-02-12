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Стиллавин назвал треш-стримы "порождением порока" из скандальных "Окон" с Нагиевым

Стиллавин считает, что треш-стримеры выросли на телеконтенте 90-х годов

12 февраля, 11:44
Сергей Стиллавин объяснил, откуда взялись треш-стримеры. Видео © VK / Дайте сказать

Сергей Стиллавин объяснил, откуда взялись треш-стримеры. Видео © VK / Дайте сказать

В России треш-стримы делают блогеры, которые выросли на телевизионном шлаке 90-х годов, когда популярными были такие передачи, как "Окна" с Дмитрием Нагиевым. Об этом рассказал в эфире "Дайте сказать!" шоумен, радиоведущий Сергей Стиллавин, назвав их "порождением порока".

Сергей Стиллавин объяснил, откуда взялись треш-стримеры. Видео © VK / Дайте сказать

Он напомнил, что в те годы с телевизионных экранов лилась чушь, которая должна была шокировать зрителей и заставить смотреть. Стиллавин вспомнил о программах "Герой дня" и "Окна". Истории для передач выдумывались, чтобы сделать их интереснее, к примеру, как моряк заболел ВИЧ после соития с рыбой, пояснил шоумен. Это всё смотрели дети, которые выросли на подобном шок-контенте, потому что ничего другого не было, добавил он.

"Мне кажется, что вот мы пожинаем в лице треш-стримеров те пороки, которые мы закачивали в коммерческое телевидение, бесконтрольное абсолютно в конце 90-х – в начале 2000-х. Вот это поколение выросло, вот они уроды выросли, вот они продолжают. Это обратка", сказал шоумен.

По его словам, в 90-е годы все как будто забыли о качественном детском контенте, в итоге подростки видели грязь, драки, пошлость в бесконечных низкобюджетных телешоу. Стиллавин признался, что его поколение ещё застало время таких кинолент, как "Буратино" и "Электроник", когда была хотя бы минимальная цензура и ограничения.

Ведущий уверен, что сейчас нужно задуматься над тем, кто вырастет из современных детей. Он рассказал, что недавно наткнулся на новость о том, как ради эксперимента учёные пересадили клетки печени мыши в глаз. Недопустимо достигать цели привлечения зрителей шокирующей информацией, это пора понять, резюмировал Стиллавин. Полную версию передачи "Дайте сказать!" смотрите по ссылке.

В Омске трэш-блогерша курила и издевалась над ребёнком ради донатов
В Омске трэш-блогерша курила и издевалась над ребёнком ради донатов

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Воронежа арестовал на два месяца 28-летнего треш-стримера Марка Попова по обвинению в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено в бауле возле мусорных баков. На заседании он появился с перебинтованными руками и заявил, что отморозил их, пока голый в крови бегал по городу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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