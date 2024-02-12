Стиллавин назвал треш-стримы "порождением порока" из скандальных "Окон" с Нагиевым Стиллавин считает, что треш-стримеры выросли на телеконтенте 90-х годов 12 февраля, 11:44 Сергей Стиллавин объяснил, откуда взялись треш-стримеры. Видео © VK / Дайте сказать

В России треш-стримы делают блогеры, которые выросли на телевизионном шлаке 90-х годов, когда популярными были такие передачи, как "Окна" с Дмитрием Нагиевым. Об этом рассказал в эфире "Дайте сказать!" шоумен, радиоведущий Сергей Стиллавин, назвав их "порождением порока".

Сергей Стиллавин объяснил, откуда взялись треш-стримеры. Видео © VK / Дайте сказать

Он напомнил, что в те годы с телевизионных экранов лилась чушь, которая должна была шокировать зрителей и заставить смотреть. Стиллавин вспомнил о программах "Герой дня" и "Окна". Истории для передач выдумывались, чтобы сделать их интереснее, к примеру, как моряк заболел ВИЧ после соития с рыбой, пояснил шоумен. Это всё смотрели дети, которые выросли на подобном шок-контенте, потому что ничего другого не было, добавил он.

"Мне кажется, что вот мы пожинаем в лице треш-стримеров те пороки, которые мы закачивали в коммерческое телевидение, бесконтрольное абсолютно в конце 90-х – в начале 2000-х. Вот это поколение выросло, вот они уроды выросли, вот они продолжают. Это обратка", — сказал шоумен.

По его словам, в 90-е годы все как будто забыли о качественном детском контенте, в итоге подростки видели грязь, драки, пошлость в бесконечных низкобюджетных телешоу. Стиллавин признался, что его поколение ещё застало время таких кинолент, как "Буратино" и "Электроник", когда была хотя бы минимальная цензура и ограничения.

Ведущий уверен, что сейчас нужно задуматься над тем, кто вырастет из современных детей. Он рассказал, что недавно наткнулся на новость о том, как ради эксперимента учёные пересадили клетки печени мыши в глаз. Недопустимо достигать цели привлечения зрителей шокирующей информацией, это пора понять, резюмировал Стиллавин. Полную версию передачи "Дайте сказать!" смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Воронежа арестовал на два месяца 28-летнего треш-стримера Марка Попова по обвинению в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено в бауле возле мусорных баков. На заседании он появился с перебинтованными руками и заявил, что отморозил их, пока голый в крови бегал по городу.

Авторы Татьяна Миссуми