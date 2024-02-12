Путин назвал приоритетом повышение доходов и качества жизни россиян 12 февраля, 11:14 Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Повышение доходов россиян и улучшение качества их жизни — это главная задача властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качество жизни граждан, благополучие российских семей", — отметил глава государства.

Ещё осенью 2023 года президент рассказывал, что реальные доходы граждан России выросли больше чем на 12%. При этом в Европе располагаемые доходы населения падают.