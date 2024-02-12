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Путин назвал приоритетом повышение доходов и качества жизни россиян

12 февраля, 11:14
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Повышение доходов россиян и улучшение качества их жизни — это главная задача властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Наша главная задача, наш безусловный приоритет — это повышение доходов и качество жизни граждан, благополучие российских семей", — отметил глава государства.

Путин не сомневается, что ИИ создаст условия для повышения доходов граждан
Путин не сомневается, что ИИ создаст условия для повышения доходов граждан

Ещё осенью 2023 года президент рассказывал, что реальные доходы граждан России выросли больше чем на 12%. При этом в Европе располагаемые доходы населения падают.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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