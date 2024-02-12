Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В России завершается работа по подготовке плана социально-экономических действий на ближайшие годы. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет", — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Этот план охватит в том числе такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населённых пунктов и многое другое.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что главная задача и безусловный приоритет властей — это повышение доходов и качество жизни граждан.