Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий 12 февраля, 11:28 Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В России завершается работа по подготовке плана социально-экономических действий на ближайшие годы. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет", — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Этот план охватит в том числе такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населённых пунктов и многое другое.