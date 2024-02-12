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Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

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Путин заявил о завершении подготовки плана социально-экономических действий

12 февраля, 11:28
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В России завершается работа по подготовке плана социально-экономических действий на ближайшие годы. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет", — сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Этот план охватит в том числе такие ключевые направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населённых пунктов и многое другое.

Путин поставил перед экономическим блоком задачу по сдерживанию инфляции
Путин поставил перед экономическим блоком задачу по сдерживанию инфляции

При этом Владимир Путин подчеркнул, что главная задача и безусловный приоритет властей — это повышение доходов и качество жизни граждан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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