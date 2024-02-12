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12 февраля, 11:21

Путин поставил перед экономическим блоком задачу по сдерживанию инфляции

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам указал на тенденцию по снижению инфляции и поставил задачу направить усилия на её дальнейшее сдерживание. Он заметил, что показатель в годовом выражении по состоянию на конец января составил 7,2%.

"Особое влияние нужно уделить инфляции, её сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении, но, конечно, мы знаем: по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4% — ну, то есть наметилось снижение инфляции", распорядился глава государства.

Президент также указал на действия правительства и Центрального банка в борьбе с повышением цен. Путин в ходе совещания назвал главной задачей властей повышение доходов россиян и улучшение качества их жизни.

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Ранее аналитики спрогнозировали, что россияне в ближайшее время смогут наблюдать за значительным снижением цен на ряд товаров. По их оценке, сильно подешеветь могут бытовая химия, за последние несколько лет существенно подорожавшая, гречка и картофель.

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ТАСС / Александр Казаков

Александр Юнашев
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