Путин поставил перед экономическим блоком задачу по сдерживанию инфляции

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам указал на тенденцию по снижению инфляции и поставил задачу направить усилия на её дальнейшее сдерживание. Он заметил, что показатель в годовом выражении по состоянию на конец января составил 7,2%.

"Особое влияние нужно уделить инфляции, её сдерживанию. На конец января она составила 7,2% в годовом выражении, но, конечно, мы знаем: по итогам прошлого года потребительские цены выросли на 7,4% — ну, то есть наметилось снижение инфляции", — распорядился глава государства.

Президент также указал на действия правительства и Центрального банка в борьбе с повышением цен. Путин в ходе совещания назвал главной задачей властей повышение доходов россиян и улучшение качества их жизни.