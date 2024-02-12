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12 февраля, 11:42

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полёта составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", — говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ подчеркнули, что полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

Российские Ту-95МС выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями
Российские Ту-95МС выполнили плановый полёт над Беринговым и Чукотским морями

А 10 февраля российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральной акваторией Берингова моря вдоль западных берегов Аляски. Продолжительность полёта составила более 7 часов, ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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