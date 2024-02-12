Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Продолжительность полёта составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", — говорится в сообщении ведомства.

В МО РФ подчеркнули, что полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами.