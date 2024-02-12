Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над Баренцевым и Норвежским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый пятичасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Продолжительность полёта составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств", — говорится в сообщении ведомства.
В МО РФ подчеркнули, что полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами.
А 10 февраля российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральной акваторией Берингова моря вдоль западных берегов Аляски. Продолжительность полёта составила более 7 часов, ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ