Депутат раскрыл, каким будет будущее российского Интернета

Россия является одной из первых стран в мире по количеству интернет-пользователей, а в Европе и вовсе держит лидерство по качеству связи и цифровизации услуг. Причём наша страна будет и дальше двигаться в этом направлении, развивая суверенный и безопасный Интернет, заявил депутат Госдумы Артём Метелев в новом выпуске программы "Дайте сказать!".

Депутат Артём Метелев рассказал о будущем Интернета в России. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Россия — одна из первых стран в мире по количеству интернет-пользователей. Первое: в Европе мы вообще — суперцифровая страна, и все нам завидуют в вопросах связи и цифровизации услуг, всего остального. И пусть продолжается в этом развитие — 100%", — сказал парламентарий.

Он добавил, что Интернет при всех своих негативных аспектах приносит огромную пользу, обеспечивая обмен информацией с моментальной скоростью, учитывая, что в старые времена вообще приходилось ехать куда-то на коне, чтобы поговорить с человеком. И Россия продолжит идти по пути развития Интернета, который будет суверенным. Как отметил Метелев, это крайне важно для безопасности страны, особенно в нынешнее непростое время.

Вместе с тем депутат выразил уверенность в том, что продолжится и развитие российского интернет-контента, если и не в сторону большей свободы, от которой, как показала практика, могут быть большие проблемы, то в сторону творческого подхода точно. По его словам, Институт развития интернета выделяет на создание онлайн-контента 20 миллиардов рублей и эта сумма с каждым годом растёт. Продолжат свою работу и многие другие форматы, которые сегодня есть по линии соцсетей, стимулирующие создание интересного, позитивного и полезного творчества. При этом будут приложены усилия к тому, чтобы сократить количество деструктивного контента.

"Здесь ещё раз скажу: государство будет продолжать реагировать на эту тему, создавать безопасный, свободный, творческий, полезный для людей контент", — подытожил гость программы "Дайте сказать!".