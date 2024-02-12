Депутат объяснил, как СВО влияет на контент и почему нужно показывать героев

В последнее время в Интернете и на телевидении становится меньше "трешового" контента, в том числе благодаря СВО, заявил депутат Госдумы Артём Метелев. Парламентарий подчеркнул, что сейчас на экранах необходимо показывать героев, которых в нашей стране немало. Такое мнение он выразил в новом выпуске шоу "Дайте сказать!", отвечая на вопрос, почему до сих пор в медиапространстве можно встретить треш-стримы.

Депутат Госдумы Артём Метелев рассказал о борьбе государства с треш-контентом. Видео © VK / Дайте сказать!

"На самом деле определённые действия наше государство формирует. Бесконтрольного такого ада уже встретить можно меньше гораздо, в творчестве в том числе. Вы видите, как музыкальные исполнители начинают более ответственно подходить к тем песням, которые транслируют обществу. Просто меняется мир. И специальная военная операция, она тоже вносит соответствующие условия", — сказал Метелев.

Он отметил, что задача медиаиндустрии — подсвечивать моменты с треш-стримами и другим неприемлемым контентом, чтобы правительство, Госдума или сами люди принимали решение и отказывались от этого негатива. По мнению депутата, нужно аккуратно корректировать телеканалы и СМИ, убирая "неадекватный бред" и создавая больше конструктивных и полезных передач.

"Полно героев. Я занимаюсь много лет развитием волонтёрского движения и некоммерческого сектора. И у нас каждый год на премию "Мы вместе", которую вручает президент, 40 тысяч проектов. Там каждый герой. Вот их надо показывать", — указал депутат.