ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возвращении прямых выборов мэров в России

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии и кандидатом в президенты РФ Леонидом Слуцким предложили вернуть избрание глав муниципалитетов через прямые выборы. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму 12 февраля, сообщает партия.

Лидер ЛДПР объяснил, что во время всероссийского опроса "Скажи правду Слуцкому!" более 90% респондентов высказались за прямые выборы. По его словам, в каждом регионе активисты партии выходят на улицы и разговаривают с людьми. Опросы показали, что люди хотят выбирать мэров городов, глав округов, районов и поселений, заметил Слуцкий и подчеркнул, что назначенные сверху "эффективные сити-менеджеры" не знают о самых насущных проблемах жителей.

"Назначенные администраторы отвечают перед своим начальством. Раз люди не выбирали, то и вопросы жителей отодвигаются на второй план. Главный приоритет — выполнить команды "сверху", красиво отчитаться. Только прямые выборы заставят местную власть слышать людей, а не рисовать цифры на бумаге. Власть должна работать на благо своих граждан", — говорит Леонид Слуцкий.

По мнению депутатов ЛДПР, выбирая, например, мэра города напрямую, земляки будут готовы поддержать своего избранника в работе, давать обратную связь. Принятие законопроекта положительно скажется на социально-экономическом развитии муниципальных образований, повысит эффективность и подотчётность власти, заключили авторы инициативы.